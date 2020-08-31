محامون يطالبون البرهان باطلاق سراح موسى هلال

دفعت الكتلة المهنية للمحامين بطلب التماس الى القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس السيادي، طالبوا فيه بمحاكمة موسى هلال استنادا على ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وأردفوا سقطت قوانين البشير وفق الوثيقة الدستورية وقانون القوات المسلحة امام العالم، فيجب ان تسقط كل افعاله السابقة معه .
ووصف المحامون تلك القوانين بالتشوهات، واشاروا في طلب الالتماس الذي تقدموا به و بحسب صحيفة الجريدة، أمس، الى ان الحكم الذي قضى بتشكيل المحكمة العسكرية صدر في ظل النظام البائد ومازال العمل به مستمر حتى الان ولا تزال محاكمة موسى هلال مرهونة بالأمر الذي صدر وفق قانون القوات المسلحة وقائدها انذاك.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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