تفاصيل جديدة عن محاكمة (علي عثمان) في قضية فساد

كشف المتحري في قضية فساد بمنظمة العون الإنساني، المتهم فيها علي عثمان محمد طه، القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول، عن توجيه طه وزير المالية آنذاك، بدر الدين محمود، لاستخراج دعم لمنظمة العون الإنساني باعتبار أن رئيس المجلس الاستشاري لمنظمة العون الإنساني سعودي الجنسية، عادل البترجي.

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وبحسب صحيفة المواكب، قالت المتحرية وكيلة أولى نيابة الأموال العامة غادة محمود عباس بمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالامتداد المنعقدة برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور معلا، في ثاني جلسات محاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان، وآخرين، على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، قالت: إنه تم استخراج مبلغ (3 ملايين جنيه سوداني عبارة عن دعم لمنظمة العون الإنساني مقدمة من وزارة المالية، وسلمه المتهم الأول سراج الدين عبد الغفار، الأمين العام لمنظمة العون الإنساني سابقاً للمتهم الثاني محمد الفتح محمد بيك المستشار المالي بالمنظمة، والذي قام بدوره بتسليمه عبر وسيط للمتهم الثالث علي عثمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)