مقاومة القضارف تنتقد عملية البطء في تفكيك النظام البائد

طالبت لجان مقاومة القضارف والي الولاية د. سليمان علي بتوفير الغاز والخبز والوقود وهددت بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها. وأعلنت عن عزمها تسليم الوالي لمذكرات تتضمن جميع مطالبها ، وأنتقد عضو لجان المقاومة رياض محمود عملية البطء في تفكيك بقايا النظام البائد من المؤسسات الحكومية. وقال محمود في تصريح بحسب صحيفة الجريدة: يجب على الوالي أن يعمل في خط الثورة وخدمة المواطنين وطالب بمعالجة مشاكل المواصلات العامة قبل أن تفتح المدراس والجامعات أبوابها بجانب الاسراع في مقابلة المواطنين بالاحياء، وأرجع ذلك منعا لاغلاق الباب أمام أي جهات أخرى تهدف الى خلق بلبلة بالولاية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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