إيقاف مركزي الخرطوم وجبرة للعزل

أصدر عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور الفاتح عثمان، قراراً بإيقاف مركزي الخرطوم وجبرة للعزل عن العمل، وذلك بغرض إعادة تأهيل وتطوير المركزين في الفترة القادمة، ويترتب على هذا القرار وفق صحيفة السوداني إخلاء سبيل جميع العاملين عدا الإداريين وقوة التأمين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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