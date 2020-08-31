شاهد بالصور: الدفاع المدني ينقذ 4 أشخاص داهم منزلهم فيضان النيل بـ«حي شمبات» شمالي الخرطوم

تمكنت قوة الإسناد بالدفاع المدني ظهر الأحد ، من إنقاذ عدد (4) أشخاص «امرأة سبعينية و 3 أطفال» بحي «شمبات» بمدينة بحري شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، داهم منزلهم فيضان النيل.

وهبت قوات الدفاع المدني لنجدتهم بعد أن كانوا عالقين داخل مياه النيل التي غمرت مسكنهم بمنسوب عالٍ بشمبات.

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وفي الأثناء أعلن والي الخرطوم أيمن خالد نمر، وفق صحيفةالسوداني حالة الاستنفار القصوى بالولاية لمواجهة آثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت 6 محليات من بين 7 محليات.

وقال نمر، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد في مقر وكالة السودان للأنباء “سونا”، إن حجم الكارثة التي إصابت الولاية أكبر بكثير من إمكانياتها ومقدراتها.

لافتا إلى أن الارتفاع غير المسبوق لمناسيب مياه النيل، تسبب في فقدان عدد من الأرواح، إلى جانب تضرر المناطق القريبة من النيل بنسب متفاوتة.