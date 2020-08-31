عاجل بالفيديو والصور| 5 مشاهد من فيضان النيل في الخرطوم بعد ارتفاع منسوب المياه

الإثنين 31 أغسطس 2020

غرقت العديد من المناطق في السودان، في مياه فيضانات نهر النيل بعدما ارتفع منسوب المياه بشكل كبير في واقعة لم تحدث منذ 100 عام، وتسبب ذلك في مصرع العشرات وتشريد آلاف الأسر إلى جانب تدمير الآلاف من المنازل.



وأعلن والى الخرطوم أيمن خالد نمر، حالة الاستنفار القصوى بالولاية لمواجهة آثار الفيضانات والسيول، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأحد، أن الفيضانات في الخرطوم والمدن السودانية أودت بحياة ما لا يقل عن 90 شخصا، ودمرت الآلاف من المنازل.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور الدمار والخسائر المادية التي وقعت في الخرطوم بسبب فيضان النيل عقب ارتفاع منسوب المياه، فيما أكدت وكالة الأنباء السودانية، أن مناسيب نهر الدندر واصلت الارتفاع وسجلت ظهر أمس عند محطة قياس النهر التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية 13 متر مقارنة مع منسوب الأمس الذي سجل 12/80 متر.

وأشارت التقارير الواردة للمحطة إلى أن المياه المنحدرة من الهضبة الإثيوبية قد واصلت انحدارها في الخيران التي تصب في نهر الدندر مما تسبب في خروج النهر من مجراه الرئيسي، كما تشير المؤشرات إلى بداية مرحلة الفيضان خاصة بعد أن يتجاوز المنسوب الثلاثة عشر مترا.

وتوقعت الحكومة انخفاض مناسيب المياه في العاصمة الخرطوم، بداية من الاثنين، بعد ارتفاعات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 100 عام، وذلك بعدما تجاوز منسوب النيل في محطات مياه بالخرطوم أعلى أرقامها المُسجلة، وفقا لبيان لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية.

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ونشر رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد، إحصاءات عن الأضرار التي لحقت بولايات السودان منذ بداية خريف 2020.

ووصل منسوب النيل في محطة مياه شندي إلى 18.08 مترًا متراً بزيادة 1سنتميتر بدلا من رقمها الأعلى السابق (18,07 مترًا)، في حين استقر المنسوب في محطة الخرطوم عند 17.48 متراً، مُرتفعا عن أعلى رقم مسجل لها (17.26 مترًا) متراً، بمقدار زيادة يبلغ 22 سنتميترًا.

يشار إلى أن وزارة الداخلية، أكدت في وقت سابق أن الأضرار وصلت إلى أيضًا إلى تدمير 149 مرفقا، و318 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و379 من المواشى.