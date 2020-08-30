والى الخرطوم يعلن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الفيضانات

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الأحد 30 أغسطس 2020
أعلن أيمن خالد والى الخرطوم، حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الفيضانات، وفق خبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن الفيضانات في الخرطوم والمدن السودانية أودت بحياة ما لا يقل عن 90 شخصا، ودمرت الآلاف من المنازل.
وأوضحت "الداخلية"، أن الأضرار وصلت إلى أيضًا إلى تدمير 149 مرفقا، و318 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و379 من المواشى.
ويذكر أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه السلطات المختصة بإنشاء غرف طوارئ خاصة، لترتيب مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات.
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