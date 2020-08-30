الداخلية: الفيضانات أودت بحياة 90 شخصا ودمرت آلاف المنازل

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الأحد 30 أغسطس 2020
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد أن الفيضانات في الخرطوم والمدن السودانية أودت بحياة ما لا يقل عن 90 شخصا ودمرت الآلاف من المنازل.
وأوضحت "الداخلية"، أن الأضرار وصلت إلى أيضا إلى تدمير 149 مرفقا، و318 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و379 من المواشى.
يذكر أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه السلطات المختصة بإنشاء غرف طوارئ خاصة، لترتيب مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات.
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