قائد عسكري ليبي يهدد بالانشقاق عن حكومة الوفاق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: هدد محمد الحصان آمر “الكتيبة 166” التابعة لدفاع حكومة الوفاق، بالانشقاق عن الحكومة.

وقال الحصان: “لن أسكت عن الفساد وإذا خرج وزير الداخلية باشاغا من الحكومة فلن تعد تمثلني حكومة الوفاق”.

وأفاد موقع “ليبيا 24” بأن “الكتيبة 166 مصراتة للحماية والحراسة” التابعة لقوات الوفاق طالبت يوم السبت جميع أفرادها بالتوجه إلى مقراتهم.

وقالت الكتيبة عبر “فيسبوك” إن الأوامر الصادرة لأفرادها بالتوجه لمقراتهم جاءت بسبب أمر في غاية الأهمية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار المجلس الرئاسي بتوقيف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عن العمل ومثوله للتحقيق بشأن التجاوزات التي ارتكبت في حق المتظاهرين المطالبين بأبسط مقومات الحياة الكريمة والرافضين للفساد والأوضاع المعيشية المتردية. RT المادة السابقة أردوغان: لن تستطيع قوة على وجه الأرض اعتراض تركيا في هذه الحالة

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