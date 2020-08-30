أردوغان: لن تستطيع قوة على وجه الأرض اعتراض تركيا في هذه الحالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده تواجه تهديدات إضافية، وإنها تواجه جميع التهديدات بفعالية، مشيرًا إلى قدرتها على قدرتها على مجابهة أي قوة في العالم.

وبحسب وكالة أنباء “الأناضول”، جاء على لسان أردوغان: “عندما نجمع بين تفوقنا التكنولوجي، ومواردنا البشرية، وقوتنا الروحية، فلن تقدر قوة على وجه الأرض اعتراض بلادنا”.

وأضاف أردوغان أن هناك تهديدات أضيفت على “كفاح بلاده ضد الإرهاب”، تستهدف حقوقها ومصالحها في المنطقة، خاصة في البحرين المتوسط وإيجه.

وأردف: “نخوض كفاحا فعّالا ضد جميع التهديدات، بفضل استثماراتنا في الصناعات الدفاعية وتعزيزها بموارد بشرية”.

وقال الرئيس التركي في وقت سابق من اليوم، احتفالًا بذكرى “عيد النصر”، إن بلاده مصممة على بلوغ مئوية تأسيس الجمهورية التركية عام 2023، بقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية أكبر.

وأضاف: “لن نرضخ للتهديد والابتزاز في شرق المتوسط، وسندافع عن حقوقنا وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية”.

فيما قال وزير دفاعه، خلوصي آكار، إن القوات المسلحة مصممة وقادرة على حماية البلاد والشعب وقيمه المعنوية ومصالحه مهما كان الثمن.