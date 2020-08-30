وزير الشؤون الدينية في السودان يعترض علي مقرر التربية الإسلامية للصف الأول

إعترض وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان الاستاذ نصر الدين مفرح علي مقرر التربية الإسلامية للصف الأول وقال الوزير مساء الأحد بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 ( إطلعت عبر إدارة الأصول والمناهج بالوزارة علي مقرر التربية الإسلامية للصف الأول وأوجدنا به ما يزيد عن الـ 22 ملاحظة في الأحاديث، والسيرة، والصور التوضيحية وما إلى ذلك من نقاط يمكن أن تمثل نقاط إختلاف وتشكل رأياً مناهضاً لهذا المنهج وهو ما كان لإدارة المناهج أن تغض الطرف عنه.. هذا المنهج سننشيء عليه أمة لا ينبغي أن يكون مثار جدل وإختلاف).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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