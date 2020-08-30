حمدوك عقب لقائه سلفاكير يؤكد العمل لتحقيق ما تبقى من أجندة السلام

الأحد 30 أغسطس 2020

قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، إن بلاده ستعمل مع فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، وقيادة دولة جنوب السودان، لتحقيق ما تبقى من أجندة السلام.



واستقبل رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، اليوم الأحد، في جوبا، رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التوقيع على اتفاقية السلام يوم غد بين الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية).

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وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي، إن "اللقاء مع الرئيس سلفاكير ميارديت جاء مثمراً، وتناقشنا معه في قضايا كثيرة على رأسها ما نصبو لتوقيعه غدا لاتفاقية السلام كمرحلة أولى".

وأضاف حمدوك "عند التوقيع على إعلان جوبا في سبتمبر الماضي توقع الجميع أن يتم الوصول للسلام خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، وذلك الإحساس أتى من حقيقة أن الطرف الحكومي لا يتفاوض مع طرف آخر مختلف، بل الحقيقة أننا نتحاور مع قوى الكفاح المسلح وهم جزء من هذه الثورة، لكن حين بدأنا في مناقشة القضايا اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه القضايا مُعقدة، ولكن استطعنا أن ننجز هذا العمل الكبير في هذه الفترة، وهذا يشكل البداية لبناء السلام"، موضحا أن ما تحقق هو ضربة البداية وسيتم البناء عليه في ما تبقى من ملفات السلام.