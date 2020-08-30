والي النيل الأزرق يوجه بتوحيد المبادرات الداعمة لاتفاق السلام

الأحد 30 أغسطس 2020 وجه عبد الرحمن نور الدائم التوم والي ولاية النيل الأزرق، بأهمية العمل من اجل توحيد كافة المبادرات الداعمة لعجلة السلام من خلال التوجه نحو حشد ارادة الجميع خدمة لقضية السلام. جاء ذلك لقائه بمكتبه وفد لجنة الإصلاح، التواصل والمؤاخاة برئاسة المهندس حذيفة عبدالعزيز بحضور المك الفاتح يوسف المك حسن عدلان ناظر عموم قبائل الولاية .

وتناول اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة بمبادرة لجنة الإصلاح، التواصل والمؤاخاة الرامية لدعم الجهود الجارية لإستكمال مسيرة السلام والمساهمة في دعم التواصل مع كافة الأطراف المعنية بقضية السلام بالولاية في مقدمتها حركات الكفاح المسلح . Advertisements وأشاد نور الدائم بمبادرة اللجنة وصادق إسهامها في إسناد الجهود الخاصة بتحقيق السلام والإستقرار في ربوع الولاية. وأكد الوفد أهمية البعد الشعبي في تحقيق السلام ، والإستعداد للمشاركة في إسناد مسيرة السلام تحقيقاً لتطلعات مواطني الولاية.

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