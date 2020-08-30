تفاصيل القاء بين حميدتي ورياك مشار بجوبا

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم بمقر إقامته بفندق بريميد بجوبا مع الدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان سير متابعة تنفيذ إتفاق سلام جنوب السودان عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. كما تطرق اللقاء إلى الإعدادات والترتيبات الجارية للإحتفال بالتوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق سلام السودان يوم غد الإثنين بقاعة الحرية بمدينة جوبا. Advertisements وبحسب سونا، أمن اللقاء على أهمية التنسيق المشترك بين الدولتين في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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