رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى جوبا

توجه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك صباح اليوم الي دولة جنوب السودان وذلك لحضور التوقيع بالأحرف الأولي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام يوم غد الاثنين .



ورافق رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى، ضم وزير شؤون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس ووزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري، ووزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح ود. هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف والمهندس خيري عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف ومدير عام جهاز المخابرات الوطني الفريق أول جمال عبد المجيد.

و كان في وداعه عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وقيادات العمل الشرطي.

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