إسرائيل تطلب من ابن سلمان فتح أجوائه للوصول إلى الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل طلب تقدمت به الخطوط الجوية الإسرائيلية “إلعال” للسلطات السعودية، تطالبه فيه بالسماح لها بالتحليق عبر أجوائها خلال رحلتها المقررة غداً الاثنين إلى العاصمة الإماراتية “أبوظبي”، في الوقت الذي يمارس فيه “دلوع” الرئيس الامريكي وصهره جاريد كوشنير عراب صفقة التطبيع ضغوطاً على الامير المراهق محمد بن سلمان للمشاركة في اجتماع ابوظبي

وقال موقع “i24 news” العبري، إن “طلب إلعال إلى هيئة الطيران المدني السعودية، أرسل عبر مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووسطاء دوليين”، مشيرا إلى أن الشركة لم تتلق حتى هذه اللحظة الرد السعودي على طلبها.

من جانبه، نقل موقع “Ynet” العبري، عن مسؤول كبير في “إلعال” قوله، إنه “بسبب وجود شخصيات أمريكية في الطائرة، فمن المتوقع أن تحصل الطائرة على موافقة استثنائية من السلطات السعودية، ليتسنى لها العبور عبر أجوائها، في طريقها إلى الخليج الفارسي.

وقال الموقع “إنه إذا تمت الموافقة على الطلب، فستكون هذه هي المرة الأولى، التي تمر فيها طائرة مسجلة في إسرائيل، عبر المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه “في حال عدم الموافقة، ستضطر الطائرة للوصول إلى الخليج الفارسي، متجاوزة البحر الأحمر وخليج عدن، مما سيمدد الرحلة بنحو ساعتين”

وتضم الرحلة الرسمية الأولى من تل أبيب إلى أبوظبي وفدا أمريكيا يترأسه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، بمرافقة وفد إسرائيلي يترأسه رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد، أن كوشنر ومساعديه يمارسون ضغوطاً على بن سلمان ليوافق على إرسال مبعوثين رفيعي المستوى إلى أبو ظبي، بالتوازي مع وصول وفد إسرائيلي إلى العاصمة الإماراتية لإتمام تفاصيل الاتفاق الإسرائيلي– الإماراتي.