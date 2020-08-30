الفيفا تلزم المريخ بدفع 60 الف دولار للبلجيكي لوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تلقى نادي المريخ، صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث صدر قرار جديد ضد النادي من قبل الاتحاد والذي حكم لصالح المدير الفني الأسبق البلجيكي لوك إيمال بمبلغ وقدره (60) ألف دولار عبارة عن مستحقات مالية واجبة السداد.

وسابقاً دفع المدرب البلجيكي بشكوى ضد المريخ مطالباً من خلالها بتسوية حقوقه المالية مع النادي. ويجدر ذكره ان المريخ تعاقد مع البلجيكي عبر الكابتن عادل ابوجريشة في عهد الرئيس السابق اسامة ونسي.

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