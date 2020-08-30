الإتحاد السوداني يحدد موعد الدوري الممتاز

الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة ان الاتحاد السوداني لكرة القدم توصل الى اتفاق بالتمرير سيعلنه خلال الساعات المقبلة وذلك باعلان موعد عودة بطولة الدوري الممتاز وذلك بناء على توصية فنية من قادة الاتحاد بجانب رؤية مدرب صقور الجديان فيلود الذي يعتبر عودة الدوري الممتاز سانحة طيبة لتجهيز المنتخب لمباراتي غانا وجنوب افريقيا.

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