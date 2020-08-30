كاتب فلسطيني يُخرس إعلامياً سعودياً دعا للاستعانة بالعقول الإسرائيلية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تصدى الكاتب الفلسطيني، نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة “وطن”، لـ”اعلامي سعودي” منبطح دعا إلى الاستعانة بالعمالة الإسرائيلية. زاعماً أن العقول الإسرائيلية أكثر كفاءة من العربية وتتمتع بالمهنية العالية.

“سيكون المنافس الحقيقي والخطر على العمالة المدربة، مستقبلاً في دول الخليج هي العمالة الإسرائيلية”.

وأضاف العمير: “إذا صح التعبير #العقول_الاسرائيلية وان كانت قليلة لكنها تتميز بمهنية عالية وكفاءة غير معهودة في منطقة تحتاج الى الكم لا الكيف”.

وسريعاً تصدى المهداوي للمنبطح السعودي عثمان العمير ملجماً اياه في تعليقه الناري..:” العقول العربية في كل المجالات الطبية والتقنية وحتى علم الفضاء يملؤون معاهد الغرب بعد أن طفشتهم حكومات لا تعرف بقاموسها مصطلح تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”.

واستدرك المهداوي: “بدل اصلاح الخطأ واسترجاعهم يبشر هذا الوضيع بالعقول الإسرائيلية ويقول أي كلام والسلام لا احصائيات ولا توثيق”.