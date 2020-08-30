السوداني جيلاني بشعار الريان القطري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تعاقد نادي الريان القطري مع الجناح الايمن السوداني⁦ “جيلاني عدلان”محترفا لمدة 6 اشهر قابله للتجديد قادما من نادي السد القطري.

يجدر ذكره ان اللاعب جيلاني عدلان يعد من النجوم الشباب وامامه المستقبل عريض لينضم لصقور الجديان (المنتخب الوطني السوداني)فقد ظل يشكل تالقا واضحا مع فريقه السابق السد القطري في دوري المحترفين القطري لكورة القدم ..والذي قدم اليه من صفوف شباب الهلال السوداني.

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