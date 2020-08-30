بابا الفاتيكان يدعو إلى حوار بناء في شرق البحر المتوسط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، عن قلقه إزاء التوترات في شرق البحر المتوسط ​​، حيث قال إن هناك “بؤر مختلفة من عدم الاستقرار “.

وقال البابا مخاطبا المؤمنين والحجاج من نافذة القصر الرسولي بالفاتيكان: “أدعو إلى حوار بناء واحترام الشرعية الدولية من أجل حل النزاعات التي تهدد سلام شعوب هذه المنطقة”. سبوتنيك

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