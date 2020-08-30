“هذا جزء من العقاب”… السيد نصر الله يوجه رسالة نارية إلى إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، أن المعادلة مع إسرائيل تتمثل بعقاب القاتل وليس الانتقام، منوها إلى أن الاسرائيلي يشعر بالقلق بعد أي عملية يشنها.

وقال نصر الله بما وفي الوضع على الحدود الجنوبية، في كلمة متلفزة إحياءا لذكرة العاشر من محرم اليوم الأحد: “منذ عدة أسابيع وفي غارات إسرائيلية على محيط مطار دمشق سقط قتلى من بينهم علي كامل محسن، ونحن ملتزمون بمعادلة هدفنا منها ليس الانتقام بل معاقبة القتلة وتثيبت ميزان الردع للحماية منذ 2006”.

وتابع “بعد إعلان هذا الخبر، الإسرائيلي لوحده وقف برجل ونصف على الحدود من البحر إلى أعالي الجولان وقام بكل الإجراءات من إخلاء مواقع عسكرية وألغى الدوريات وأصبح يرسل آليات مسيرة فيها تماثيل”.

واستطرد “هذا جزء من العقاب، جيش يعتبر نفسه أقوى جيش في المنطقة الآن يقف على رجل ونصف والقلق موجود في الطرف الآخر حتى خلف الحدود”.

وأضاف “نريد تثبيت معادلة بأن الرد على قتل أحد مجاهدينا يكون بقتل جندي إسرائيلي في المقابل، لا نبحث عن آليات لضربها هو يعرف أننا لا نريد صورة بل يعرف أننا نبحث عن جندي لقتله وهو يخبئ كل جنوده مثل الفئران”.