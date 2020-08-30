إرتفاع جديد لسعر الدولار في الخليج 365 الأحد 30 أغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وسط زيادة الطلب، متخطيا حاجز200 جنيه مسجلا قفزة تاريخية.

وبلغ سعر الدولار 206 جنيهات، بحسب وسائل إعلام سودانية، فيما استقر السعر لدى البنوك العاملة في السودان عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

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وتوقع متعاملون في السودان مزيدا من التراجع في قيمة العملة الوطنية الجنيه مقابل النقد الأجنبي، إذا ما استمرت الأوضاع على هذا المنوال، حسب وسائل إعلام محلية.

ويسيطر الارتفاع المضطرد في قيمة العملات الأجنبية على الشارع السوداني بشكل لافت، وأخذ حيزا واسعا من النقاشات في الأندية والأماكن العامة، وبرز عن ذلك مخاوف السودانيين من انهيار الوضع الاقتصادي في بلادهم لأبعد من ذلك.

وأعلنت الحكومة السودانية قبل أسابيع أنها تعتزم التعويم التدريجي للجنيه السوداني في غضون عامين لخفض سعره إلى السعر الفعلي، لكن تأخر تنفيذه، رغم تردد أنباء عن تطبيق القرار خلال أيام.