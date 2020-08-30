إختفاء تجار العملة وأسعار جديدة للدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : لجأ عدد كبير من تجار العملة للإختباء بعد حملات شرسة شنتها السلطات المختصة على أسواق العملات الأجنبية بالخرطوم.

وكشفت جولة للانتباهة أون لاين في السوق الموازي للعملات اليوم الاحد استقرار سعر الدولار عند 205 جنيهات، الريال السعودي 50 جنيها الدرهم الامارتي 52 جنيها.

وقال تاجر عملة إنه من المتوقع ارتفاع سعر الدولار مساء اليوم إلى سعر جديد بعد أن أثر الزحام المروري بسبب اغلاق الجيش لبعض الطرق على حركة المواطنين. وأضاف إن العرض لبيع وشراء الدولار حاليا في السوق فئة 100 و 200 دولار، وتجدها عند السريحة بالشوارع، أما الطلبات الكبيرة لايوجد عرض لها لأن معظم تجار العملة متوقفين عن العمل الا لمعاملات خاصة وعن طريق الهاتف.

وأكد التاجر أن الحملة التي حاصرت عمار الذهب بالخرطوم والتي قامت بها الشرطة الاسبوع الماضي خاصة بالصاغة وبعض تجار الذهب الذين يتعاملون بالعملة، أما تجار العملة فصاروا لا يدخلون السوق وأكتفوا بالمتابعة واجراء المعاملات عبر الهاتف.

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