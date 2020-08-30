حركة “حماس” تشيد بالدور المصري والقطري في إنهاء حصار غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، إن “قرار المقاومة والشعب الفلسطيني هو المضي في إنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة بمختلف أشكاله”.
وأوضح هنية، في بيان له صدر اليوم الأحد، أن “المشكلة الأساسية متمثلة في الاحتلال وتعنته ورفضه التعاطي مع مطالب الشعب الفلسطيني العادلة”.
كما دعا الأمم المتحدة إلى “تحمل مسؤولياتها في الوقوف إلى جانب أهالي القطاع وإلزام الاحتلال بإنهاء معاناتهم”، وذلك بحسب قناة “الميادين”.
وشدد هنية في البيان على أن رئاسة الحركة تتابع بشكل حثيث الأوضاع الجارية في قطاع غزة على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع.
وجاء في البيان أن “رئيس الحركة يؤكد ثقته بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة”.
وتابع “رئيس الحركة وقيادتها خاصة في قطاع غزة يجرون الاتصالات، ويبذلون الجهود لتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من آثاره الكارثية، خاصة مع دخول الكورونا إلى داخل غزة”.
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