تراجع شعبية محمد بشير الدولي بأمر (القونات)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف عدد من أصحاب الصالات الصغيرة -التي عاد جزء كبير منها لاستقبال الحفلات خلال الايام الماضية- عن تراجع ملحوظ في ظهور عدد من الفنانين الشباب الذين كانوا دائمي الوجود لديهم، وأضاف بعضهم أن عودتهم الجزئية للعمل كشفت عن سيطرة تامة لمطربات الزنق والمغارز أو مايعرفن بـ(القونات)، مؤكدين أنهن صرن يمثلن خطراً حقيقياً على الفنانين الشباب، وبسؤالهم عن أكثر الفنانين الشباب تأثراً بما يحدث، أوضحوا أن الغالبية العظمى تأثروا بما يحدث لكن أبرزهم محمد بشير الدولي الذي كان لايغيب عن صالاتهم في أي أمسية ليصبح ظهوره بعد عودة الحفلات مؤخراً شحيحاً للغاية مقارنة بظهور (القونات).

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