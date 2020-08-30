الفنانة فهيمة عبد الله تغني للنيل وتتضامن مع منكوبي الفيضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت الفنانة فهيمة عبد الله تضامنها مع منكوبي فيضان النيل الذي تسبب في انهيار كثير من المنازل وشرد عدد كبير من السكان وعبرت عن حزنها الشديد داعية الله ان يحفظ ابناء السودان من خطر السيول والفيضانات.

جاء ذلك خلال استضافتها في فترة الظهيرة والمساء المفتوحة بتلفزيون السودان التي تم بثها على الهواء مباشرة من داخل استديو البروفسير علي شمو بمباني التلفزيون بام درمان ووقفت على الاثار السلبية التي خلفها فيضان النيل في عدد من مناطق الخرطوم والولايات.

وقدمت فهيمة عبد الله في الفترة المفتوحة باقة من اغنيات الحماسة وشاركت في الفترة الشاعرة مثاني حسن الحاج والشاعر الطيب الفضل والشاعر مصعب بن عوف وقدم الثلاثة مجموعة من الاشعار .

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وزارت كاميرا التلفزيون خلال الفترة جزيرة توتي وواوسي وشارع النيل ووقفت على الجهود الرسمية والشعبية التي تعمل على محاصرة فيضان النيل.

وتم تقديم الفترة من داخل الاستديو عبر ثنائية ضمن نسرين حسن الامام وامل مبارك وجاءت الفترة باشراف مدير الاذاعة والتلفزيون لقمان احمد ومتابعة مدير البرامج علاء الدين الضي وشارك فيها من المنتجين عبد المنعم عبد الله وشريف محمد الحسن وسوسن عيدروس وعمر معني وشارك في النقل الخارجي من المذيعين مصعب محمود واشرف عمر.

وتجولت كاميرا التلفزيون في المناطق القريبة من النيل المهددة بالغرق وعكست صوت الأسر المتضررة من جبل أولياء حتى وود رملي مرورا بالمقرن والفتيحاب وغيرها من المناطق المتضررة وتمت استضافة قوات الدفاع المدني وعكس جهود لجان المقاومة.