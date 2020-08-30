د.شداد يلزم رئيس الهلال الجديد (السوباط) بـ (6) مهام تعرف عليها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بعد ان اعلن اتحاد الكرة السوداني اليوم السبت تكوين لجنة التطبيع من 9 شخصيات عمل أغلبهم من قبل في مجالس إدارات سابقة حدد البروف كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم 6 مهام للجنة التطبيع ، وهي إدارة شئون نادي،الهلال إداريا وفنيا وماليا، حصر عضوية النادي بواسطة اللجنة المكلفة، إجازة نظام أساسي جديد، إعداد مسودة للائحة الانتخابات ولجنة الاستئنافات الانتخابية، تجاز بواسطة الجمعية العمومية، وانتخاب لجنة الانتخابات والاستئنافات، وأخيرا عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

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