شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو قام بتصويره أحد الشباب لصديقه من دولة الصين, ظهر من خلاله الأخير وهو يردد مع الفنانة المثيرة للجدل عشة الجبل إحدى أغنياتها المصنفة كأغنية هابطة (دي مالها). وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر المواطن الصيني وهو مندمج مع أغنية الفنانة الجبلية وقد وضح ذلك من خلاله ترديده معها ومحاولته نطق كلمات الأغنية بطريقة صحيحة رغم المعاناة الكبيرة التي كان يوجهها في الترديد مع الفنانة وهو ما انتزع ضحكات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا المقطع فيما بينهم. تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع جاءت مختلفة وكل مجموعة علقت على جانب معين منه, حيث ركز الكثير من المعلقين على تفاعل المواطن الصيني حيث أطلقوا عليه لقب (صيني الجبل) بينما ركز البعض مع جذب أغنيات عشة الجبل للأجانب وأكدوا أن الجبلية عبرت للعالمية, ولم يستبعدوا بحسب ما رصد محرر موقع النيلين ذهاب الفنانة الضجة للصين لإحياء حفل هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر الى العالمية وشهرتها تصل الصين.. مواطن صيني يغني مع المطربة عشة الجبل أشهر أغنياتها الهابطة بصعوبة بالغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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