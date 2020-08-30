مؤشر الخرطوم يغلق مرتفعاً عند 17168.692 نقطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مرتفعاً عند 17168.692 نقطة .

ومقارنة بتداول اليوم مع تداول يوم الخميس فقد إنخفض حجم التداول من 47,386,777 جنيها الي 18,576,096 جنيهاً، بنسبة إنخفاض بلغت61% . وإرتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 199,972 ورقة إلي 186,653 ورقة بنسبة إرتفاع بلغت 87 %.وإنخفاض عدد الصفقات المنفذة من 238 إلي 134 صفقات بنسبة إنخفاض بلغت44%.

وشهدت حركة الأسعار في قطاع البنوك وشركات الإستثمار إرتفاع سعر سهم بنك التضامن الإسلامي من 6.8 إلي 7 جنيه .وفى قطاع الصكوك وصناديق الإستثمار إستقرار سعر صندوق محالج الشركة الافريقية عند 100.54 جنيه .وفى قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفع سعر إصدارة واحدة و إستقرار سعر اصدارتين وذلك من إجمالي عدد 3 إصدارات تم تداولها اليوم