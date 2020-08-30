الاسواق الحرة تشكل لجنة لمتابعة ملف المفصولين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد مدير الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة ، طاهر عبد الرحيم، اهتمام الشركة بملف المفصولين تعسفيا، الذين اوصى مجلس الوزراء باعادة بعضهم وتحسين معاش البعض الآخر.

وقال في تصريح صحفي أمس ، عقب لقائه ممثلين عن العاملين المفصولين، ان الادارة أولت القضية اهتماما كبيرا ، واستعرض الترتيبات التى تمت في هذا الصدد، وذلك بتكليف لجنة من الشركة لمتابعة الموضوع والاحاطة بكل التفاصيل بهدف تحقيق الرضا العام للجميع.

وقدم الطاهر ، شرحا لممثلي المفصولين عن الجهود المبذولة لاعادة ترتيب الانشطة الحيوية للشركة، حتى ترتبط بصلات متينة مع عملائها والجهات ذات العلاقة، موجهاً بإضافة عضوين من ممثلي المفصولين إلى اللجنة المكلفة، من قبل الإدارة لمتابعة ملف المفصولين.