شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكد مدير الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة ، طاهر عبد الرحيم، اهتمام الشركة بملف المفصولين تعسفيا، الذين اوصى مجلس الوزراء باعادة بعضهم وتحسين معاش البعض الآخر.
وقال في تصريح صحفي أمس ، عقب لقائه ممثلين عن العاملين المفصولين، ان الادارة أولت القضية اهتماما كبيرا ، واستعرض الترتيبات التى تمت في هذا الصدد، وذلك بتكليف لجنة من الشركة لمتابعة الموضوع والاحاطة بكل التفاصيل بهدف تحقيق الرضا العام للجميع.
وقدم الطاهر ، شرحا لممثلي المفصولين عن الجهود المبذولة لاعادة ترتيب الانشطة الحيوية للشركة، حتى ترتبط بصلات متينة مع عملائها والجهات ذات العلاقة، موجهاً بإضافة عضوين من ممثلي المفصولين إلى اللجنة المكلفة، من قبل الإدارة لمتابعة ملف المفصولين.
كانت هذه تفاصيل خبر الاسواق الحرة تشكل لجنة لمتابعة ملف المفصولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.