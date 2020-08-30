تعرّف على أول تعليق لـ (الكاردينال) عقب تعيين السوباط رئيسا للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رحب الدكتور أشرف سيداحمد الكاردينال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق بالسيد رئيس وأعضاء لجنة التطبيع بنادي الهلال التي كونها الإتحاد العام صباح اليوم ، وأعلن الكاردينال عن تكوين لجنة مشتركة بين مجلس الهلال السابق ، ولجنة

التطبيع من أجل إكمال عملية التسليم والتسلم الخاصة بكل الأمور الإدارية ، والفنية ، والمالية بالجوهره … بالإضافة للمخازن ، والفندق وكل ما يخص الهلال بمشاركة وإشراف الإدارة القانونية للإتحاد ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز العشرة أيام ، وتمني الكاردينال للجنة التطبيع التوفيق والسداد ، وأعلن إستمراره في دعم ومساندة نادي الهلال.