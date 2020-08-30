شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
رحب الدكتور أشرف سيداحمد الكاردينال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق بالسيد رئيس وأعضاء لجنة التطبيع بنادي الهلال التي كونها الإتحاد العام صباح اليوم ، وأعلن الكاردينال عن تكوين لجنة مشتركة بين مجلس الهلال السابق ، ولجنة
التطبيع من أجل إكمال عملية التسليم والتسلم الخاصة بكل الأمور الإدارية ، والفنية ، والمالية بالجوهره … بالإضافة للمخازن ، والفندق وكل ما يخص الهلال بمشاركة وإشراف الإدارة القانونية للإتحاد ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز العشرة أيام ، وتمني الكاردينال للجنة التطبيع التوفيق والسداد ، وأعلن إستمراره في دعم ومساندة نادي الهلال.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على أول تعليق لـ (الكاردينال) عقب تعيين السوباط رئيسا للهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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