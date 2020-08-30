إرتفاع الاسعار وندرة في السلع الاستهلاكية بولاية كسلا

الخليج 365 :

اشتكى عدد من مواطني ولاية كسلا من عدم توفر السلع السلع الاستهلاكية بسبب عمليات السطو والحريق التي تمت للأسواق بالولاية عقب الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخرا مما دفع التجار الى ترحيل بضائعهم الى أماكن آمنة ، واضطر المئات من المواطنين للوقوف في صفوف للحصول على احتياجاتهم اليومية .

وقالت مواطنة فضلت حجب اسمها لـ(الجريدة): المشكلة ليست بين قبيلتي البني عامر والهدندوة فقط بل أصبحت اكبر من ذلك بكثير والسلع الاستهلاكية لا تتحصل عليها حتى لو كان لديك ثمنها لجهة أن أصحاب الدكاكين في الاحياء قاموا بترحيل بضائعهم نسبة لعدم الامان خوفاً من نهبها وأردفت (لو في دكان واحد فى الحلة تلقى الناس واقفة بالصف وفاتح ضلفة واحدة و الا يكون عندو سلاح حتى يحمى نفسه) ، وانتقدت ارتفاع اسعار السلع بصورة خيالية ، ونوهت الى توقف الأفران منذ يومين وتحسرت على أوضاع المواطنين بالولاية وزادت البلد مشلولة والحكومة لاحس ولاخبر وطالبت بتدخل جهات طوعية لانقاذ الأوضاع بالولاية.

من جهته جدد والي ولاية كسلا صالح عمار مطالبته للسلطات بالوقوف على مسافة واحدة في عملية تطبيق القانون، وطالبها في الوقت ذاته بأن تبتعد عن الاستقطاب القبلي.

ودعا الجهات الامنية والعدلية باتخاذ الاجراءات اللازمة بمساءلة كل المتورطين في الاحداث وتقديمهم لمحاكمات عادلة تؤكد انتصار دولة القانون.

وقال الوالي على صفحته الشخصية في (الفيس بوك )أؤكد لكم أنني أعمل بالشراكة مع الحكومة في أعلى مستوياتها للوصول لحزمة حلول تضمن سيادة دولة القانون والمواطنة المتساوية للجميع وضمان مشاركة فاعلة لكل المجتمعات.

وأردف أثق في سماحة وتسامح اهلي في ولاية كسلا، والعمل على احترام تنوعنا وتحويله الى عنصر قوة من خلال قبول بعضنا البعض واحترام الآخر . وأثنى صالح على زيارة الوفد الوزاري الذي زار الولاية للوقوف على تطورات الاوضاع على ضوء الاحداث التي وصفها بالمؤسفة والتي شهدتها المدينة الاسبوع الماضي وأدى الى سقوط شهداء وجرحى، وتعرضت محلات تجارية للحرق والنهب وبعث بالتعازي لأسر الشهداء .

وطالب والي كسلا المواطنين بالتحلي باليقظة وعدم الانجراف في ما اعتبره استقطابات قبلية وعنصرية درءً لفتنة يخطط لها انصار النظام البائد وأكد أن الهدف من وراء ذلك وقف التحول الديموقراطي والحكم المدني ، ومن اجل استمرار مصالح مرتبطة بمافيا الفساد والتهريب.

وفي السياق ذاته كشف والي كسلا المُكلف صالح عمار، عن شروعه في إتصالات مع وزارة التجارة الاتحادية والمخزون الاستراتيجي لتوفير المواد الغذائية الأساسية لسكان الولاية لمعالجة شح وارتفاع الأسعار عقب الأحداث الأخيرة التي أدت إلى إغلاق الكثير من المتاجر بسوق كسلا أبوابها خوفا من تكرار عمليات النهب التي تسبب فيها المتفلتين.

وقال عمار في بيان صحفي أمس “ادعو الحكومة المركزية لتسهيل انسياب المواد الغذائية إلى الولاية باعجل ما يكون”.