وزير الري: التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد بروفيسور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية أن التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا في البلدان الثلاثة، اعلى من الوزراء و ان مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية لن يكون مجديا.

وقال بروفيسور ياسر عباس في منبر وكالة السودان للانباء عقب اختتام جولة المفاوضات حول سد النهضة بالجمعة بين الدول الثلاث بحضور الخبراء والمراقبين إن الأطراف الثلاثة لم تتمكن من دمج المسودات الثلاثة كما كان مامولا في ختتام التوقيت الذي حدده الاتحاد الافريقي 28-8-2020 و لم يتم التوافق علي نسخة مدمجة كان من المقرر تقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠م

وأشار عباس الى انه تم الاتفاق على ان تخاطب كل دولة بمفردها رئاسة الاتحاد الافريقي.

Advertisements

واضاف وزير الري والموارد المائية ان الوفد السوداني جدد التاكيد بأن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق وأنه سيكون مستعدا وحريصاً على استئناف المفاوضات في أي وقت بعد ان تحدد رئاسة الإتحاد الأفريقي.

وأوضح عباس ان السودان ظل ثابتاً في موقفه بينما حدث تراجع في المواقف الإثيوبية والمصرية في هذه الجولة مقارنة بالنقطة التي تم التوصل اليها في شهر يوليو الماضي