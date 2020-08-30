رئيس الوزراء يصل الى جوبا لحضور التوقيع على اتفاق السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم الى دولة جنوب السودان وذلك لحضور التوقيع بالأحرف الأولي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام يوم غد الاثنين .

ورافق رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى، ضم وزير شؤون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس ووزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري، ووزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح ود. هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف والمهندس خيري عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف ومدير عام جهاز المخابرات الوطني الفريق أول جمال عبد المجيد.