صدمة جديدة للمريخ .. البلجيكي يعقد وضعية المجلس

تلقى نادي المريخ صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث صدر قرار جديد ضد النادي من قبل الاتحاد والذي حكم لصالح المدير الفني الأسبق البلجيكي لوك إيمال بمبلغ وقدره (60) ألف دولار عبارة عن مستحقات مالية واجبة السداد، وسابقاً دفع المدرب البلجيكي بشكوى ضد المريخ مطالباً من خلالها بتسوية حقوقه المالية مع النادي.

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وبحسب صحيفة السوداني، أمهل الاتحاد الدولي المريخ (45) يوماً لسداد المبلغ المحكوم به لصالح المدرب البلجيكي، كما يتوقع أن يتسلم مجلس الأحمر خطاباً رسمياً بالحكم الصادر خلال الساعات المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)