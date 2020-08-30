الأوقاف تخطر إدارة مستشفى الزيتونة بالإخلاء

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح عن استعادة (7231) عقاراً من الأوقاف، بجانب ارتفاع إيراداتها إلى (208) مليون و(504) ألف جنيه، بدلاً من (131) مليون بنسبة بلغت (59%).
وقال مفرح خلال مؤتمر صحفي بالمنصة الإعلامية لإدارة الحج والعمرة أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، وجدنا عقاراً إيجاره (2000) في أماكن الإيجار بها وصل لعشرين ألف جنيه، وأضاف أغلب الأوقاف المعتدى عليها في مناطق استثمارية، موضحاً اكتمال عشرات الملفات الأخرى المشابهة في طريقها للفصل.
وكشف مفرح عن إخطار إدارة المستشفى بأكثر من إنذار بالإخلاء، وقال تعاملنا معهم بمبدأ القيم الفاضلة، وبشأن التطبيع مع إسرائيل، أكد الوزير انضباطه فيما يختص بقرارات مجلس الوزراء بشأن التطبيع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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