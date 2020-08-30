تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)مقطع فيديو لشاب وهو يدندن بإحدى أغنيات الفنان القامة الراحل بادي محمد طيب بطريقة أدهشت متابعي الفيديو . Advertisements وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد حظي الشاب بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تيقنوا بأن تكون له بصمة في الساحة الفنية في القريب العاجل ،كما وصفو تجربته بالممتارة وإنها تستحق أن تحظى بالإهتمام والتطوير. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاب يدهش الجميع ويبدع في ترديد أغنية للفنان بادي محمد طيب ويحظى بإعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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