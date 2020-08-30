إحباط عملية تهريب 22 ألف جالون بنزين..!

تمكنت آلية مراقبة وضبط وتوزيع الوقود من ضبط عدد (2) تانكر تحمل (22) ألف جالون بنزين في طريقها للتهريب، وضبطت بعد تغيير وجهتها المحددة وفقاً لجدول التوزيع التي أصدرته وزارة الطاقة والتعدين.

ووفقاً للمعلومات أن الناقلات قد عبئت في مشروع الجيلي وأن عبوة الأول 47 ألف لتر أ ما يعادل 10 ألف جالون فيما يحمل الثاني 53 ألف لتر أي ما يعادل 12 ألف جالون، حيث كانت وجهتها لمحطات ووكلاء يتبعون لشركة أويل بمنطقة دار السلام.

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وبحسب صحيفة الدار، تم فتح بلاغاً بالقسم الشرقي بالخرطوم حسب دائرة الاختصاص ومازالت التحريات مستمرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)