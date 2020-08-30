وفاة طفل والطبيب الشرعي يفجر مفاجأة

استقبلت مشرحة بشائر جثة لطفل في الحادية عشر من العمر وذلك على إثر وفاته في ظروف غامضة حيث تم تحويل الجثمان من منطقة الشقلة بالحاج يوسف، ليتم تحويل البلاغ تحت المادة (51) إجراءات.

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وبتشريح الجثمان بواسطة الطبيب الشرعي د. عقيل النور سوار الدهب أثبت الطبيب الشرعي وفاته بإصابة في الرأس ليتم تضمين تقرير الطبيب الشرعي وتحويل مادة البلاغ بحسب صحيفة الدار، من المادة (51) على المادة (130) من القانون الجنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)