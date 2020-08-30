حمدوك: الاتفاق يمنحنا طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء

أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السودانية في جوبا التي وصلها اليوم للمشاركة في التوقيع عليه، يمنح البلاد طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء.

وعلق حمدوك في حسابه على تويتر بعد مغادرته إلى جوبا قائلاً إنه توجه إلى جوبا عاصمة جنوب السودان الشقيق “لمشاركة وفد الحكومة والرفاق في حركات الكفاح المسلح الفرح ودعم اتفاق السلام” الذي سيجري توقيعه بالأحرف الأولى غداً الاثنين. توصُّلُنا لإتفاق مع أطراف عملية السلام أمر يستحق الاحتفاء والمباركة.

Advertisements

وقال حمدوك ان “الاتفاق يمنحنا طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء، بمهام إضافية منها تنزيل السلام كواقع بين مجتمعاتنا المحليّة، ومنها استكمال خطوات ومراحل السلام الشامل تلبية لتطلعات شعبنا العظيم وثورته المجيدة في العدالة والاستقرار والتنمية، هذا الطريق الطويل سنمشيه معاً.”

ووصف الوصول إلى الاتفاق و من ثم التوقيع عليه بالأحرف الأولى وصولاً إلى التوقيع يوم الاثنين بأنه يمثل “لحظة تفاؤل بما حققناه معاً لمواطناتنا ومواطنينا بمعسكرات النزوح واللجوء وضحايا الحروب الأهلية في السودان وهم يستحقون منّا الكمال” و أضاف حمدوك بأن الاتفاق يمثل كذلك لحظة استشراف للمستقبل “بأن نظل نعمل معاً على ألا تتكرر هذه المآسي في السودان مرة أخرى.”

الخرطوم (أخبار الخليج 365)