(30586) طالب وطالبة يجلسون لامتحان الشهادة السودانية بالنيل الأبيض

أكد الأستاذ مدنى محمد إسماعيل مدير إدارة التعليم الثانوي بولاية النيل الأبيض عن اكتمال كافة الاستعدادات الإدارية والفنية لإنطلاقة امتحانات الشهادة السودانية بولاية النيل الأبيض فى الثالث عشر من سبتمبر.
وقال الأستاذ مدني فى تصريح بحسب (سونا)، إن عدد الجالسين لامتحان هذا العام بالولاية يبلغ عددهم (30586) طالب وطالبة موزعين على (227) مركز بمحليات الولاية المختلفة.
وأشار إلى أن هناك عدد (553)طالب وطالبة من معسكرات اللاجئين من دولة جنوب السودان يجلسون للامتحانات فى ثلاثة مراكز مركزين بمدينة كوستى ومركز واحد بمدينة الجبلين. وأضاف بأن هناك بعض المراكز تم تجميعها فى مدن الولاية الكبرى تحسباً لظروف الخريف. وناشد الجهات الرسمية بالمركز الإسراع بتقديم الدعم لتجهيز مراكز التجميع قبل وقت كافى من انطلاقة الامتحانات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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