البنك السوداني الفرنسي يعلن إطلاق بطاقات الفيزا كارد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن البنك السوداني الفرنسي عن اطلاق بطاقات الفيزا كارد قريبأً واعرب رئيس مجلس ادارة البنك السوداني الفرنسي طه على البشير عن امله في رفع العقوبات الاقتصادية قريبا. واقر بظهور بعض المؤشرات لرفعها واعلن السماح ودخول التحويلات البنكية حيز التنفيذ مع بعض البلاد وكشف عن انخفاض نسبة التعثر الى اقل من 1% علما بأن المستهدف من قبل بنك السودان المركزي 6%.

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