شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر على تمويل المشروع المقدم من السودان والخاص بالقطاع الزراعي المطري بمبلغ 25 مليون دولار لأهمية القطاع في تعزيز الأمن الغذائي ودعم صادر السودان وإحداث التنمية خاصة في الريف . ويهدف المشروع لمعالجة الاشكالات التي ظل يعاني منها هذا القطاع وانعكست سلبا على المجتمعات المعتمدة عليه بسبب الجفاف وتداعيات تغير المناخ وهو يدعم صغار المزارعين والرعاة ويحسن من سبل كسب العيش التقليدية ويعزز دور الادارة الاهلية في مناطق عمله.

وأعد المشروع بواسطة المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومشاركة (9) من ولايات السودان التي سوف ينفذ فيها المشروع اعتبارا من أواخر العام الحالي ولمدة خمس سنوات. المادة السابقة كسلا النازفة…الحل عند الصادق.. بقلم احمد يوسف التاي المقالة القادمة قال الشهود.. إن اللعبة انتهت.. بقلم اسحق فضل الله

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (25) مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر للقطاع المطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.