السُّلطات الأمنية تلقي القبض على مجموعة أنتحلت اسم لجنة إزالة التفكيك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت السُّلطات الأمنية، السبت، من إلقاء القبض على مجموعة انتحلت اسم لجنة إزالة التفكيك واسترداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد، ودونت بلاغات في مواجهتهم.

وأوضح إعلام اللجنة في بيان، أن المجموعة الإجرامية تتكون من (5) نظاميين سابقين قاموا بالنصب والاحتيال وممارسة الابتزاز ضد شركة تعمل في القطاع الخاص، وخدعوا الشركة بأن هناك قراراً صدر من لجنة التفكيك يقضي بمصادرة الشركة، وطلبوا منهم مبلغاً ضخماً مقابل عدم التنفيذ.

ونبّهت اللجنة، جميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من المجموعات الإجرامية التي تنتحل صفتها وتمارس النصب والاحتيال، وأن اللجنة تعمل وفق قانون وتتحرك بأتيام، من بينها لجان المتابعة والأجهزة النظامية.

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