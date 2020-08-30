ولاية الجزيرة.. تخفيض تعريفة المياه الشهرية للقطاع السكني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت هيئة مياه ولاية الجزيرة عن تخفيض تعريفة المياه الشهرية للقطاع السكني بالولاية . جاء ذلك عقب قرار والي ولاية الجزيرة الدكتور عبد الله إدريس الكنين الذي حدد 250 جنيها للدرجة الأولى و150 جنيها للدرجة الثانيه بدلاً عن 200 جنيها ومائة جنيه للدرجة الثالثه بدلاً عن 180 جنيها في الشهر.

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