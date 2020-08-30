لجنة صيادلة السودان المركزية تحذر المواطنين من لدغات العقارب والثعابين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت لجنة صيادلـة السـودان المركزيـة، المواطنين من لدغات العقارب والثعابين بالتزامن مع زيادة مناسيب النيل والفيضانات التي تشهدها البلاد . ونوهت اللجنة الى أن كل أمصال العقارب والثعابين متوفرة لدى صيدليـات الأمدادات الطبية بفروعها الثلاثة والتي تعمل على مدار الساعة وهي ( الشهداء – أمدرمـان )، (الشهيد احمد حسن – السجانة)، (مستشفى بحري).

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