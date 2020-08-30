مقرر البجا: صالح عمار لم يكن صاحب الكفاءة الاعلى في قائمة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ارجع مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقله عبد الله اوبشار ما حدث في ولاية كسلا الى عجز الحكومة في تنفيذ شروط ” القلد ” .

وقال أوبشار لـ(الجريدة) الحكومة لم تلتزم بتنفيذ وثيقة القلد بالرغم من أن وفد البجا ظل على الدوام يأتي للمركز لحث الحكومة على تنفيذ ذلك إلا أنها ظلت تماطل .

وكشف عن توصية سابقة تقدموا بها للحكومة بعدم تعين والي لكسلا من أحد مكونات الشرق ، لافتا إلى أن قوى الحرية والتغيير تجاوزت كل المعايير في اختيار الوالي ، لجهة أن صالح عمار لم يكن صاحب الكفاءة الاعلى في القائمة التي رفعتها قوى التغيير بالولاية إلى مجلس الوزراء ، وأوضح أن الاحداث ارتبطت اولا برفض مكونات الشرق لمسار جوبا ، فضلا عن مسيرة الامين داوؤد والتي حدثت فيها احداث دامية .

واتهم الحكومة بفض اعتصامهم المنصوب لرفض الوالي ، وأنها تعاونت مع من اسماههم “بالبلطجية” في فض الاعتصام .

ولفت الى أن خطاب مدير الشرطة بالولاية كان مستفزا مما اثار حفيظة كل مكونات الولاية ولعب دورا كبيرا في تصعيد الاحداث ، وطالب اوبشار بضرورة التحقيق في محاولة اغتيال نظار الهندندوة محمد الأمين ترك ، بجانب التحقيق في كل الاحداث التي حدثت في كسلا .

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