ظهور حالات شلل الأطفال في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاد شلل الأطفال للظهور مجدداً في السودان بعد اختفائه منه لأكثر من عقد، بحسب الأمم المتحدة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء 25 أغسطس، القضاء على المرض في إفريقيا.

وقال بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) يوم الجمعة 28 أغسطس :2020 “اصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً بهذا المرض (شلل الاطفال) في تسع من ولايات السودان البالغ عددها 18 منذ ظهور الحالة الأولى في 9 آب/أغسطس”.

علاوة على ذلك، اكتُشف فيروس شلل الأطفال البري من النوع الثاني في عينات أخذت بولاية الخرطوم، الأمر الذي يشير، وفق “أوتشا”، “إلى إمكانية انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد”.

وقد أبلغ عن حالات في إثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد “مما يزيد من مخاطر (الانتشار) في السودان، وخصوصاً في دارفور بسبب تحركات السكان”، وفق “اوتشا”.

وقال المكتب الأممي إن وزارة الصحة السودانية، تعد بدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، حملة تطعيم واسعة النطاق تشمل 5 ملايين طفل دون سن 5 سنوات. و الأمم المتحدة بحاجة إلى 20 مليون دولار لتمويل هذه الحملة.

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والثلاثاء، أعلنت روز ليكي، رئيسة اللجنة الإفريقية الإقليمية للإشهاد التي تصدر الإفادات الصحية في منظمة الصحة العالمية، إن “انتقال فيروس شلل الأطفال البري قد توقف” في إفريقيا.

وقالت ماتشيديسو مويتي، مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا “هذه لحظة تاريخية لإفريقيا. … من الآن فصاعدًا، لن يخشى الأطفال المولودون في هذه القارة الإصابة بشلل الأطفال”.

يسبب شلل الأطفال “فيروس شلل الأطفال البري” وهو مرض حاد ومعدٍ يصيب الأطفال بشكل رئيسي ويهاجم النخاع الشوكي ويمكن أن يسبب شللًا يستعصي علاجه.