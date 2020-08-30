اختفاء مصنع مملوك لموسى هلال في جبل عامر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اختفى في ملابسات غامضة مصنع لمعالجة مخلفات التعدين التقليدي “الكرتة” يتبع للزعيم المحاميد موسى هلال في منطقة جبل عامر بولاية شمال دارفور.

وتفاجأ وفد وزارة الطاقة والتعدين الذي زار منطقة جبل عامر في ابريل الماضي، باختفاء المصنع الذي يوجد في المنجم الرئيسي للتعدين التقليدي في جبل عامر دون معرفة الجهة التي استولت عليه.

وقالت مصادر لصحيفة تاسيتي ، إن الوفد زار مقر المصنع ووجد خام من مخلفات التعدين التقليدي غير معالج بجانب كمية كبيرة من الخام الذي تمت معالجته، بجانب وجود “كرفانات” بعضها كان مخصصا لسكن المهندسين وأخرى استخدمت كمكاتب للعمل الإداري، فضلاً عن وجود حاويات في مقر الشركة لكنها مغلقة ولم تفتح بواسطة الوفد.

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وأكدت المصادر، إن المصنع يتبع لشركة شيوخ المحاميد المملوكة للزعيم القبلي موسى هلال، وأشار إلى أنه بعد الأحداث التي دارت في منطقة جبل عامر والمواجهات المسلحة بين قوات هلال والحكومة بواسطة قوات الدعم استولت الحكومة على المصنع وأتبعته لوزارة المعادن، وأوضحت المصادر بأن المصنع كان يعمل بطريقة غير قانونية ولم يحصل موسى هلال على تصديق من وزارة المعادن لقيام المصنع.

في السياق قال مدير إدارة التخطيط والمشروعات بهيئة الابحاث الجيولوجية المهندس محمد الحافظ للصحيفة الوفد وجد آثار وبقايا لمصنع موسى هلال، وأعلن مراجعة الملفات بوزارة المعادن لمعرفة التفاصيل، وتابع: “وجدنا اثار مصنع ولم نجد مصنع بقايا مخلفات ولم نجد اي جزء من المصنع، وسوف نراجع للملفات لنرى ماذا حدث ولمن سلمت الاليات”.

المصدر : جريدة تاسيتي